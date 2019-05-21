"Не дайте перетворити в Малоросію!" Конституційному суду в Києві висунули жорстку вимогу

У вівторок, 21 травня, в Києві під будівлею Конституційного суду проходить мітинг проти скасування закону про декомунізацію.

У протестній акції беруть участь до півсотні представників партії "Свобода", "Правого сектора" та ініціативи "Захисти Україну", передає "Укрінформ".

На мітингу вже виступив народний депутат від "Свободи" Андрій Іллєнко, який заявив, що декомунізація не дає перетворити Україну на Малоросію.

"Декомунізація – одне з досягнень, яке нам вдалося здійснити за останні п'ять років. Якщо зараз хтось думає, що він може кулуарними методами через подання депутатів-регіоналів поставити під сумнів ці досягнення і плювати в душу кожному українцю, то вони повинні розуміти, що реакція буде серйозна і неприємна", – зазначив політик.

Мітинг біля КСУ Facebook

Мітинг біля КСУ Facebook

Також лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок у своєму Facebook повідомив, що пікет під КСУ покликаний перешкодити скасуванню закону про декомунізацію.

"Свобода" розпочинає пікет Конституційного Суду, який сьогодні розглядатиме подання про скасування закону про декомунізацію. Ні московсько-більшовицькому реваншу! Приєднуйтесь!" – написав політик.

Зазначимо, що перевірити на конституційність закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборона пропаганди їхньої символіки" просять 46 народних депутатів. Засідання мало розпочатися о 10:00 21 травня.

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Мітинг біля КСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня невідомі люди спортивної зовнішності оточили будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів у Києві. Вони заблокували вхід й у такий спосіб паралізували роботу ВККС.

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