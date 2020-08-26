Назву загадкових пагорбів у Києві пояснили пікантною легендою. Фото

Пагорби та зелень у Києві.
У мережі показали раритетні фото та листівки із місцевістю з пагорбами під назвою "Кукушкіна дача" у Києві.
Також було опубліковано легенду загадкового місця. Відповідний пост з'явився на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Загадкові пагорби у Києві Facebook/Клуб корінного киянина
З'явилась легенда про загадкові пагорби у Києві Facebook/Клуб корінного киянина
"Кукушкіна дача" у Києві Facebook/Клуб корінного киянина
"Говорять, ніби територією північніше Аскольдової могили і нижче Міського саду володіла мадам Кукушкіна, яка утримувала притон. Чи то легковажні дівчата використовували "ку-ку" для заманювання клієнтів, а можливо, жодної мадам Кукушкіної не було, а назва пішла від безпритульних "кукушкіних дітей", які населяли цю місцевість…" – йдеться у легенді.
У Києві була місцевість під назвою "Кукушкіна дача" Facebook/Клуб корінного киянина
У мережі розповіли легенду столичної "Кукушкіної дачі" Facebook/Клуб корінного киянина
Загадкова місцевість у столиці Facebook/Клуб корінного киянина
На фото видно круті схили київських пагорбів, вкритих зеленню, а також широку річку Дніпро.
Київські пагорби отримали легенду Facebook/Клуб корінного киянина
Пост про загадкові пагорби у Києві Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетні фотолистівки з одними із найвідоміших місць Києва.
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