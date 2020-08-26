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Назву загадкових пагорбів у Києві пояснили пікантною легендою. Фото

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
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Пагорби та зелень у Києві

Пагорби та зелень у Києві.

У мережі показали раритетні фото та листівки із місцевістю з пагорбами під назвою "Кукушкіна дача" у Києві.

Також було опубліковано легенду загадкового місця. Відповідний пост з'явився на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Загадкові пагорби у Києві

Загадкові пагорби у Києві Facebook/Клуб корінного киянина

З'явилась легенда про загадкові пагорби у Києві

З'явилась легенда про загадкові пагорби у Києві Facebook/Клуб корінного киянина

"Кукушкіна дача" у Києві

"Кукушкіна дача" у Києві Facebook/Клуб корінного киянина

"Говорять, ніби територією північніше Аскольдової могили і нижче Міського саду володіла мадам Кукушкіна, яка утримувала притон. Чи то легковажні дівчата використовували "ку-ку" для заманювання клієнтів, а можливо, жодної мадам Кукушкіної не було, а назва пішла від безпритульних "кукушкіних дітей", які населяли цю місцевість…" – йдеться у легенді.

У Києві була місцевість під назвою "Кукушкіна дача"

У Києві була місцевість під назвою "Кукушкіна дача" Facebook/Клуб корінного киянина

У мережі розповіли легенду столичної "Кукушкіної дачі"

У мережі розповіли легенду столичної "Кукушкіної дачі" Facebook/Клуб корінного киянина

Загадкова місцевість у столиці

Загадкова місцевість у столиці Facebook/Клуб корінного киянина

На фото видно круті схили київських пагорбів, вкритих зеленню, а також широку річку Дніпро.

Київські пагорби отримали легенду

Київські пагорби отримали легенду Facebook/Клуб корінного киянина

Пост про загадкові пагорби у Києві

Пост про загадкові пагорби у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали раритетні фотолистівки з одними із найвідоміших місць Києва.

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