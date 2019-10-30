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30 жовтня • оновлено в 16:04
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Названі вулиці Києва, де знизять швидкість руху до 50 км/год

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У Києві з 1️ листопада максимальна допустима швидкість руху кількома дорогами міста опуститься до 50 км/год.

Як повідомила пресслужба Центру організації дорожнього руху на своїй сторінці у Facebook, обмеження запровадять на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялося їхати до 80 км/год.

Названі вулиці Києва, де знизять швидкість руху до 50 км/год

Названі вулиці Києва, де знизять швидкість руху до 50 км/год

Зокрема, йдеться про наступні дороги:

  • проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці О. Бальзака);

  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

  • Наддніпрянське шосе;

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

  • вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці М. Грінченка до Південного мосту);

  • проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада".

Київ потрапив до антирейтингу міст світу із найбільшими заторами. Урбаністи почали бити на сполох, адже місто з кожним роком ставало все менш комфортним для життя. OBOZREVATEL з'ясував, чому далі буде лише гірше.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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