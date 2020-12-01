Названі вулиці Києва, на яких стоїть ''вічний затор''. Список
Найбільш перевантаженою автотранспортом вулицею в Києві виявилася Кільцева дорога, яка очолила топ-10 магістралей з "вічними заторами". За добу її перетинають 177,6 тис. автомобілів.
Список найбільш завантажених вулиць столиці представила Комунальна організація "Інститут Генерального плану міста Києва", опублікувавши пост на сторінці в Facebook.
''У Генеральному плані передбачається низка заходів, які покращить розвиток громадського транспорту, побудують нові вулиці чи реконструюють нинішні, щоб зменшити кількість заторів'', – пояснили в організації.
Список найзавантаженіших вулиць та кількість тис. авто за добу, які перетинають їх в обох напрямках:
Кільцева дорога – 177,6;
проспект Перемоги – 153,5;
проспект Миколи Бажана – 152,5;
Набережне шосе – 143,9;
проспект Романа Шухевича – 140,0;
проспект Степана Бандери – 136,7;
Броварський проспект - 128,4;
проспект Академіка Палладіна 122,1;
бульвар Дружби Народів – 127,9;
вулиця Олени Теліги – 112,0.
Важливу роль у транспортній системі Києва мають мости через Дніпро.
Найбільш перевантажені шляхопроводи:
Північний міст – 173,5 тис. авто за добу;
Південний міст – 167,0 тис. авто за добу;
міст Патона – 149,2 тис. авто за добу(до закриття крайній правих смуг руху).
Як повідомляв OBOZREVATEL, є відносно простий спосіб розвантажити Київ від заторів. Потрібно запустити електрички з усіх приміських напрямків до столиці вранці та ввечері з інтервалом у 5-7 хвилин.