Названі вулиці Києва, на яких стоїть ''вічний затор''. Список

Obozrevatel Життя столиці 14:45, 1.12.2020 Оновлено: 15:29, 1.12.2020

Найбільш перевантаженою автотранспортом вулицею в Києві виявилася Кільцева дорога, яка очолила топ-10 магістралей з "вічними заторами". За добу її перетинають 177,6 тис. автомобілів.

Список найбільш завантажених вулиць столиці представила Комунальна організація "Інститут Генерального плану міста Києва", опублікувавши пост на сторінці в Facebook.

''У Генеральному плані передбачається низка заходів, які покращить розвиток громадського транспорту, побудують нові вулиці чи реконструюють нинішні, щоб зменшити кількість заторів'', – пояснили в організації.

Список найзавантаженіших вулиць та кількість тис. авто за добу, які перетинають їх в обох напрямках:

  • Кільцева дорога – 177,6;

  • проспект Перемоги – 153,5;

  • проспект Миколи Бажана – 152,5;

  • Набережне шосе – 143,9;

  • проспект Романа Шухевича – 140,0;

  • проспект Степана Бандери – 136,7;

  • Броварський проспект - 128,4;

  • проспект Академіка Палладіна 122,1;

  • бульвар Дружби Народів – 127,9;

  • вулиця Олени Теліги – 112,0.

Важливу роль у транспортній системі Києва мають мости через Дніпро.

Найбільш перевантажені шляхопроводи:

  • Північний міст – 173,5 тис. авто за добу;

  • Південний міст – 167,0 тис. авто за добу;

  • міст Патона – 149,2 тис. авто за добу(до закриття крайній правих смуг руху).

Топ-10 найбільш завантажених вулиць Києва
Facebook Інституту Генерального плану Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, є відносно простий спосіб розвантажити Київ від заторів. Потрібно запустити електрички з усіх приміських напрямків до столиці вранці та ввечері з інтервалом у 5-7 хвилин.

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