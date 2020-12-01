Названі вулиці Києва, на яких стоїть ''вічний затор''. Список

Найбільш перевантаженою автотранспортом вулицею в Києві виявилася Кільцева дорога, яка очолила топ-10 магістралей з "вічними заторами". За добу її перетинають 177,6 тис. автомобілів.

Список найбільш завантажених вулиць столиці представила Комунальна організація "Інститут Генерального плану міста Києва", опублікувавши пост на сторінці в Facebook.

''У Генеральному плані передбачається низка заходів, які покращить розвиток громадського транспорту, побудують нові вулиці чи реконструюють нинішні, щоб зменшити кількість заторів'', – пояснили в організації.

Список найзавантаженіших вулиць та кількість тис. авто за добу, які перетинають їх в обох напрямках:

Кільцева дорога – 177,6;

проспект Перемоги – 153,5;

проспект Миколи Бажана – 152,5;

Набережне шосе – 143,9;

проспект Романа Шухевича – 140,0;

проспект Степана Бандери – 136,7;

Броварський проспект - 128,4;

проспект Академіка Палладіна 122,1;

бульвар Дружби Народів – 127,9;

вулиця Олени Теліги – 112,0.

Важливу роль у транспортній системі Києва мають мости через Дніпро.

Найбільш перевантажені шляхопроводи:

Північний міст – 173,5 тис. авто за добу;

Південний міст – 167,0 тис. авто за добу;

міст Патона – 149,2 тис. авто за добу(до закриття крайній правих смуг руху).

Топ-10 найбільш завантажених вулиць Києва Facebook Інституту Генерального плану Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, є відносно простий спосіб розвантажити Київ від заторів. Потрібно запустити електрички з усіх приміських напрямків до столиці вранці та ввечері з інтервалом у 5-7 хвилин.