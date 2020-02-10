Насувається весна: з'явився прогноз погоди у Києві на тиждень

У Києві з 11 і до 14 лютого буде надто тепла для зимового періоду погода. Часом йтиме дощ зі снігом, а часом буде сухо.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. У вівторок та середу, 11 і 12 лютого, може зриватися доволі сильний вітер до 7-12 м/с, а наступними днями він послабне та буде у межах 5-10 м/с.

Так, 11 лютого усю добу буде йти дощ зі снігом. Температура вночі очікується близько 0...+2 градуси, а вдень – до +3...+5. Погода 12 лютого буде аналогічною.

Прогноз погоди у Києві. Ілюстрація

Вже у четвер та п'ятницю, 13 і 14 лютого, буде сухо, опади не передбачаються. Вночі температура буде близько 0...-2 градуси, а вдень – знову +3...+5.

Погода у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020 році очікується затяжна весна. Буде вона такою в результаті зсуву сезонних процесів.

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