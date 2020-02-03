Накриє сніг та мороз: з'явився зимовий прогноз погоди у Києві на тиждень

У Києві з вівторка, 4 лютого, і до п'ятниці, 7 лютого, погода ставатиме все більш холодною та схожою на зимову. Столицю України накриє сніг та мороз.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Ще у вівторок вітер буде у межах 5-10 м/с, а вже наступними днями зриватиметься до 7-12 м/с.

Так, 4 лютого вночі буде сухо, а вдень піде мокрий сніг. У першій половині доби температура коливатиметься в межах 0...+2 градуси, а в другій – до +3...+5.

Погода у Києві. Ілюстрація

Вже у середу, 5 лютого, стане трохи прохолодніше. Всю добу йтиме мокрий сніг, температура буде близько 0...-2 градусів.

Новини Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні

А 6 та 7 лютого увесь час йтиме повноцінний сніг. Нічна температура опуститься аж до -5...-7, а денна буде у межах 0...-2.

Прогноз погоди у Києві на тиждень Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країні в цей період знову настане потепління.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!