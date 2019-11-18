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18 листопада • оновлено в 15:44
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Накриє мороз: з’явився прогноз погоди у Києві на тиждень

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У Києві протягом тижня, з 19 до 23 листопада, буде холодна погода, температура опуститься нижче 0°.

Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру. Дощі прогнозуються лише в середу вночі, 20 листопада.

Так, у вівторок температура не буде нижчою за 0°, проте однаково буде холодно. Вночі лише +3…+5°, вдень – до +6…+8°. Вітер – 5-10 м/с. В середу ж нічна температура очікується в межах +2…+4°, денна – приблизно +5…+7°. Вітер набере сили – до 7-12 м/с.

Погода у Києві

Погода у Києві

А от у четвер, 21 листопада, Київ накриють морози. Вдень та вночі буде лише -1…+1°. Вітер аналогічний тому, що і в середу.

У п’ятницю вночі стане ще холодніше – до -4…-6°, денна температура буде такою ж, як і в четвер. Вітер – 5-10 м/с. У суботу, 23 листопада, погода буде такою ж.

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Свій прогноз на 19 листопада дала і відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"У Києві у вівторок опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1…+4°, на околицях 0…-2°, вдень +5…+7°", – написала вона.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у грудні прогнозується мінлива погода з дощем і мокрим снігом, більше схожа на осінню.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
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