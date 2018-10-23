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/Життя столиці

Прийде ''дурненький циклон'': у Києві оголошено штормове попередження

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У Києві 24 жовтня погоду формуватиме циклон, який принесе дощі й сильний вітер. Через шквальні пориви у столиці оголосили штормове попередження.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко, температура повітря із середи до п'ятниці не перевищуватиме +6... +8 градусів.

"Як і всі молоді, циклон трохи дурненький і дуже самовпевнений, бо думає, що головний та надовго. Але ні. У вихідні опадів зменшиться, сонця побільшає і всюди значно потеплішає", — уточнила синоптик.

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Згідно з даними Укргідрометцентру, 24 жовтня у столиці вітер сягатиме 15-24 м/с. Така ситуація збережеться до ночі 25 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL, циклон, який прийде в Україну в середу, 24 жовтня, ускладнить погодні умови майже на всій території країни.

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