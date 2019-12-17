Наймістичніший новорічний ярмарок: ритуали на удачу і глінтвейн на любов

У столичному парку Шевченка розпочала роботу ярмарок "Йоль: новорічний місто магії".

Організатори підготували для киян і гостей столиці перший концептуальний зимове свято, присвячений новорічним ритуалам і містичних традицій.

"Йоль - це давня традиція свят циклу зимового сонцестояння. Це період, коли межа між світами зникає і в наше життя приходить диво. Ми запрошуємо наших гостей в альтернативне вимір свята, смачної магії і гарного настрою", - розповідає організатор ярмарку Микита Григор'єв.

До кінця січня відвідувачі ярмарку зможуть поворожити і провести магічні ритуали на удачу, багатство і любов. А кожен гість матиме можливість загадати бажання біля Дерева життя. Крім того, новорічний ярмарок Йоль в парку Шевченка претендує стати найсмачнішою в місті, адже тутешній футкорт буде сформований з визнаних столичних ресторанів. Організатори кажуть, що кожен бажаючий зможе не тільки спробувати чогось дуже смачненького, але і зігрітися гарячими напоями з таємними інгредієнтами на удачу або любов.

А 21-го грудня тут планують встановити рекорд України на саму солодку ялинку. Її зберуть з тисячі еклерів, а всіх відвідувачів партнер заходу БКК в цей день буде пригощати цим десертом безкоштовно. Побачити і сфотографуватися з солодким рекордом можна буде в офісі святого Миколая. Не забули організатори і про малюків: для школярів тут приготували цікаву програму: квести, майстер-класи та фотосесії з чарівником. Також в парку Шевченка буде працювати безкоштовна ковзанка, будуть проводитися діджейські шабаші і буде чимало інших зимових розваг.

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