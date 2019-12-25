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25 грудня • оновлено в 15:14
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/ Життя столиці

"Найгарніше місто!" Кличко показав відео святкового Києва, що заворожує

2.4т
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Мер Києва Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook опублікував відео, в якому показав окремі Новорічно-Різдвяні локації столиці.

"Друзі! Я переконаний, Київ - найкрасивіше місто в світі. А на Новорічно-Різдвяні свята він стає магічним і казковим. І хоча сніжок поки не випав, казка захоплює столицю. Новорічні локації чекають на киян та гостей міста на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів", - зазначив Кличко у дописі до відео.

Мер Києва зауважив, що біля Арки дружби народів цьогоріч теж сяє новорічна ялинка. А від виду на Дніпро та Володимирську гірку у киян та гостей столиці неодмінно перехопить подих.

"Святкова атмосфера панує і на Контрактовій площі. Там на вас чекатимуть новорічні розваги: каток, льодові гірки, колесо огляду, фудкорт. Особливий настрій тут створюють етномотиви - опішнянські витвори з Полтавщини - глечики, пташки, коники. Їх можна побачити і на ялинці, і у вигляді окремих інсталяцій. Гостинний двір також вбрався по-святковому і сяє ілюмінацією", - додав він.

"Найгарніше місто!" Кличко показав відео святкового Києва, що заворожує
"Найгарніше місто!" Кличко показав відео святкового Києва, що заворожує
"Найгарніше місто!" Кличко показав відео святкового Києва, що заворожує
"Найгарніше місто!" Кличко показав відео святкового Києва, що заворожує
"Найгарніше місто!" Кличко показав відео святкового Києва, що заворожує

Також на дітей та їх батьків на Контрактовій площі чекає резиденція Святого Миколая. У резиденції гостей приймає справжній Миколай, з яким можна і поспілкуватися, і зробити фото на пам'ять, і, навіть, отримати подарунок! Причому проведе гостей до Святого Миколая його помічник - янгол.

"По секрету розповім, що Миколай справді творить чудеса для ваших дітей чи коханих! Все, що вам потрібно зробити - попередньо, тихенько, залишити подарунок янголу, який передасть його Миколаю... І віра в дива житиме в серці вашої дитини чи близької людини! Творіть казку! Цінуйте теплі моменти, прожиті зі своїми рідними!" - підкреслив Віталій Кличко.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Киев действительно красивый город. Для меня - один из самых красивых на Земле. Но он был бы ещё красивее, если бы Кличкo поддерживал в порядке инфраструктуру, занимался уходом и ремонтом коммуникаций, дорог, транспорта и т.п. А ещё - запретил все эти сeлюцкие МАФы и мини-базарчики в центре города и не раздавал направо и налево разрешения на строительство ужaсно доходных и, к сожалению, порой не менее yродливых ТЦ и "свечек"-небоскрёбов, совершенно не вписывающихся в облик древнего города. И Мocква, и Киев поменялись со времён распада CCCP, только первая в лучшую сторону, а последний не совсем.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-seti-pokazali-goryi-musora-posredi-kieva-zhutkie-foto.htm -- только что было -- В сети показали горы мусора посреди Киева: жуткие фото : Киев - красивейший свинарник в мире!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А что с другими городами ? Стыдно показывать ?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Dehtyaryov Ilya, да ладно, есть в Украине что показать. Львов, Черновцы - много чего. Всё ещё есть. Но если в ближайшее время не вложить достойные деньги в реконструкцию, транспорт и инфраструктуру, то всё придёт в упадок.
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