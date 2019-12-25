"Найгарніше місто!" Кличко показав відео святкового Києва, що заворожує

Мер Києва Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook опублікував відео, в якому показав окремі Новорічно-Різдвяні локації столиці.

"Друзі! Я переконаний, Київ - найкрасивіше місто в світі. А на Новорічно-Різдвяні свята він стає магічним і казковим. І хоча сніжок поки не випав, казка захоплює столицю. Новорічні локації чекають на киян та гостей міста на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів", - зазначив Кличко у дописі до відео.

Мер Києва зауважив, що біля Арки дружби народів цьогоріч теж сяє новорічна ялинка. А від виду на Дніпро та Володимирську гірку у киян та гостей столиці неодмінно перехопить подих.

"Святкова атмосфера панує і на Контрактовій площі. Там на вас чекатимуть новорічні розваги: каток, льодові гірки, колесо огляду, фудкорт. Особливий настрій тут створюють етномотиви - опішнянські витвори з Полтавщини - глечики, пташки, коники. Їх можна побачити і на ялинці, і у вигляді окремих інсталяцій. Гостинний двір також вбрався по-святковому і сяє ілюмінацією", - додав він.

Також на дітей та їх батьків на Контрактовій площі чекає резиденція Святого Миколая. У резиденції гостей приймає справжній Миколай, з яким можна і поспілкуватися, і зробити фото на пам'ять, і, навіть, отримати подарунок! Причому проведе гостей до Святого Миколая його помічник - янгол.

"По секрету розповім, що Миколай справді творить чудеса для ваших дітей чи коханих! Все, що вам потрібно зробити - попередньо, тихенько, залишити подарунок янголу, який передасть його Миколаю... І віра в дива житиме в серці вашої дитини чи близької людини! Творіть казку! Цінуйте теплі моменти, прожиті зі своїми рідними!" - підкреслив Віталій Кличко.

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