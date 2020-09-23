Над Києвом пролетіла авіація НАТО. Яскраві фото та відео
У середу, 23 вересня, над Києвом пролетіла важка американська авіація – конвертоплани Ospray, через які уже в багатьох містах України виник ажіотаж.
Як повідомила пресслужба посольства США в Україні на сторінці у Facebook, незвичні літальні апарати найкраще було видно о 12:30 біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У повідомленні також наголосили, що в цей же час можна було спостерігати за польотами MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.
Тим часом у коментарях під дописом мешканці Києва охоче ділилися своїми фото та відео, на яких встигли зафільмувати проліт конвертопланів над українською столицею. Також видовищними кадрами поділився на особистому Telegram-каналі журналіст Ігор Соловей.
"Конвертоплани армії США над Києвом. По-перше, це красиво. По-друге, за поребриком знову вибухнуть п*кани", – пожартував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у межах багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля –2020" в Україну прибула авіація НАТО. Зокрема, конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules були помічені у Вінниці.
Крім того, Bell V-22 Osprey приземлилися і на аеродромі під Львовом.
А 20 вересня конвертопланами Osprey помітили на Житомирщині. Там військовослужбовці 8 полку спеціального призначення ССО ЗСУ разом із 352-м крилом Сил спеціальних операцій США відпрацювали спуски по фастропах та перекидання сил швидкого реагування.
Нагадаємо, що конвертоплани Osprey є гібридом літака і вертольота і не мають аналогів у світі.
Наразі зазначена машина перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти США й американських Сил спеціальних операцій.
На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.