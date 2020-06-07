На Трійцю над Лаврою в Києві помітили "сонячний німб"
У Києві в неділю, 7 червня, на свято Трійці в небі помітили рідкісне природне явище – сонячне гало.
Відповідні фото та відео опублікував Центр інформації Української Православної церкви (МП) на сторінці у Facebook. Зазначається, що гало помітили над Києво-Печерською лаврою під час святкового богослужіння (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Сонячний німб", як назвали явище церковники, був зафіксований під час прямої трансляції.
"У той момент, коли Митрополит Онуфрій говорив про сонце, камера була піднята вгору і в об'єктив потрапила велика сонячне гало", – сказано в повідомленні.
Світіння навколо сонця зняли на камеру і над Свято-Троїцьким Іонинським монастирем у Києві. Фотографіями в Facebook поділився намісник монастиря митрополит Іона.
"У престольне свято нашого монастиря нам було послано небесну розраду", – написав він.
Фрагмент трансляції богослужіння. Дивіться відео з 28:14:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рідкісне поєднання двох природних явищ – місячного гало разом з яскравою короною – помітили в Канаді в небі над провінцією Манітоба.