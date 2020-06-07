На Трійцю над Лаврою в Києві помітили "сонячний німб"

У Києві в неділю, 7 червня, на свято Трійці в небі помітили рідкісне природне явище – сонячне гало.
Відповідні фото та відео опублікував Центр інформації Української Православної церкви (МП) на сторінці у Facebook. Зазначається, що гало помітили над Києво-Печерською лаврою під час святкового богослужіння (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Гало над Києво-Печерською лаврою
Скріншот
Гало над Києво-Печерською лаврою
Скріншот
"Сонячний німб", як назвали явище церковники, був зафіксований під час прямої трансляції.
"У той момент, коли Митрополит Онуфрій говорив про сонце, камера була піднята вгору і в об'єктив потрапила велика сонячне гало", – сказано в повідомленні.
Світіння навколо сонця зняли на камеру і над Свято-Троїцьким Іонинським монастирем у Києві. Фотографіями в Facebook поділився намісник монастиря митрополит Іона.
Гало над Свято-Троїцьким Іоінскім монастирем
facebook.com/sergey.ryzhkov2
"У престольне свято нашого монастиря нам було послано небесну розраду", – написав він.
Гало над Свято-Троїцьким Іоінскім монастирем
facebook.com/arh.iona
Гало над Свято-Троїцьким Іоінскім монастирем
facebook.com/arh.iona
Гало над Свято-Троїцьким Іоінскім монастирем
facebook.com/arh.iona
Фрагмент трансляції богослужіння. Дивіться відео з 28:14:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рідкісне поєднання двох природних явищ – місячного гало разом з яскравою короною – помітили в Канаді в небі над провінцією Манітоба.
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