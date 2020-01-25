Наче ядерний вибух: розкрита таємниця неймовірного сяйва над Києвом. Фото

Киян розбурхало неймовірне сяйво в небі над Києвом, яке спостерігалося вночі в Дарницькому районі. У мережі відзначили, що явище нагадує ядерний вибух.

Фото були опубліковані в паблік "Позняки Осокорки Харківський" на Facebook. При цьому більшість жителів Києва зійшлися на думці, що світіння виходить з теплиць. (Щоб подивитися фото, проскролльте до кінця екрану)

"Теплиці в Калинівці (в районі Броварській окружній)", – повідомили в мережі.

Проте деякі користувачі не згодні з подібними словами.

"Я за цим вже більше 10 років спостерігаю. З вулиці Ревуцького добре видно. Які теплиці біля Броварів? Так світяться, що аж на Ревуцького видно?" – пишуть в коментарях.

Розкрито таємницю неймовірного сяйва над Києвом ФБ Алевтини Волосних

Розкрито таємницю неймовірного сяйва над Києвом ФБ Алевтини Волосних

Розкрито таємницю неймовірного сяйва над Києвом Скріншот

Розкрито таємницю неймовірного сяйва над Києвом Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібне явище вже було відмічено в небі над Україною. Мережа заінтригувало дивне фото.

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