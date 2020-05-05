Начальник поліції Києва одужав від коронавірусу
Начальник поліції Києва, заступник голови Національної поліції України Андрій Крищенко видужав від коронавірусу COVID-19.
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Результати повторних тестів на інфікування – негативні, а стан здоров‘я чоловіка – чудовий. Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.
"Радий повідомити, що наш друг, соратник і бойовий побратим, генерал поліціі ІІІ рангу, очільник ГУНП м.Києва Андрій Крищенко успішно подолав хворобу й повністю одужав після перенесеного COVID-19", – підкреслив Шкіряк.
"Сьогодні Андрій Євгенович вже на роботі й приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи", – зазначив він.
Також, за словами радника міністра внутрішніх справ, настрій у очільника поліції Києва бадьорий і переможний, а дух – незламний.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У начальника поліції Києва, заступника голови Національної поліції України Крищенка 27 березня виявили коронавірус COVID-19.
Радник міністра внутрішніх справ України Шкіряк самоізолювався, адже контактував із начальником поліції Києва Крищенком.
Наприкінці березня стан Крищенка, який захворів на коронавірус, був стабільним.