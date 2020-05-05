Головна Новини
5 травня • оновлено в 11:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Начальник поліції Києва одужав від коронавірусу

1.8т
Читати матеріал російською

Начальник поліції Києва, заступник голови Національної поліції України Андрій Крищенко видужав від коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Результати повторних тестів на інфікування – негативні, а стан здоров‘я чоловіка – чудовий. Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

"Радий повідомити, що наш друг, соратник і бойовий побратим, генерал поліціі ІІІ рангу, очільник ГУНП м.Києва Андрій Крищенко успішно подолав хворобу й повністю одужав після перенесеного COVID-19", – підкреслив Шкіряк.

Начальник поліції Києва одужав від коронавірусу. Ілюстрація

Начальник поліції Києва одужав від коронавірусу. Ілюстрація

"Сьогодні Андрій Євгенович вже на роботі й приступив до виконання своїх обов‘язків після тривалої паузи", – зазначив він.

Також, за словами радника міністра внутрішніх справ, настрій у очільника поліції Києва бадьорий і переможний, а дух – незламний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У начальника поліції Києва, заступника голови Національної поліції України Крищенка 27 березня виявили коронавірус COVID-19.

  • Радник міністра внутрішніх справ України Шкіряк самоізолювався, адже контактував із начальником поліції Києва Крищенком.

  • Наприкінці березня стан Крищенка, який захворів на коронавірус, був стабільним.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Андрій Крищенко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги