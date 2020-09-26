На залізничному вокзалі у Києві відпала загорожа над колією швидкісного трамваю

На залізничному вокзалі у Києві у надземного пішохідного переходу відпала загорожа.

Відповідне фото з'явилося у Telegram-каналі Київ Оперативний. Під зазначеною конструкцією проходить колія швидкісного трамваю.

Інцидент у Facebook прокоментувала Муніципальна варта Києва, відзначивши небезпеку, яку він становить для оточуючих.

"Той випадок коли стихійна торгівля може призвести до жертв та катастрофи. Прямо поблизу центрального вокзалу столиці роками стоять барикади з мотлоху. Тут ви можете придбати все від контрабандних цигарок до ананасів.

Мотлохом захаращено усе. Мотлохом обвішані і огорожі вокзалу. Сьогодні ці огорожі впали на колії. На щастя, цього разу ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Перемоги 7 вересня раптово зруйнувалася конструкція рекламного борда. Пізніше на тому ж місці помер велосипедист.