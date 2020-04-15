Із 16 квітня на в’їздах до Києва у рамках карантинних обмежень через поширення коронавірусу COVID-19 водіям та пасажирам транспорту обов’язково вимірюватимуть температуру. Якщо вона буде високою, вживатимуться невідкладні заходи.

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Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, написала пресслужба КМДА на своєму сайті. Норма обов’язкової термометрії почне діяти із 00:00 16 квітня на головних в’їздах до столиці.

Забезпечувати її буде поліція та медики. Вони будуть перевіряти автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські авто, легковики, які перевозитимуть більше трьох осіб включно із водієм.

На в'їздах до Києва посилять контроль через COVID-19. Ілюстрація

Що буде після термометрії:

Якщо до столиці прямуватиме людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати.

Якщо температура буде вище 37,5 градусів та будуть ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність COVID-19 та відправлятимуть на самоізоляцію.

Якщо температура перевищуватиме 38 градусів, а людина матиме симптоми ГРВІ, то на місце викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко вже заявляв, що на постах, виставлених на в'їздах до Києва, через поширення коронавірусу COVID-19 з 16 до 20 квітня буде запроваджений посилений контроль.

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