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16 квітня • оновлено в 19:32
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На в'їздах до Києва посилили контроль: дороги скували затори. Ексклюзивні фото і відео

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З 16 квітня на в’їздах у Київ було посилено контроль через поширення коронавірусу COVID-19. Водіям та пасажирам транспорту почали обов’язково вимірювати температуру.

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Журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк проїхався містом і побував на таких КПП. Так, скринінг почали проводити у водіїв та пасажирів тих автобусів, мікроавтобусів, вантажних та вантажопасажирських автомобілів, а також легковиків, які перевозять більш ніж трьох осіб включно із водієм (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

До 13 години 16 квітня у дев'ятьох визначених місцях проводилася підготовка, а от вже після – почали впроваджувати обов’язкову термометрію. Через це на під'їздах до Києва утворилися масштабні затори.

На в'їздах до Києва посилили контроль

На в'їздах до Києва посилили контроль

Посилення контролю журналістам прокоментував і заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Облаштовані КПП. Їх мета – робити перевірку температури у людей, які заїжджають у місто, які перебувають або в автобусах, або в мікроавтобусах, або в легкових автомобілях. Ми плануємо працювати в такому режимі, завтра, в суботу, в неділю (17-19 квітня. – Ред.)", – пояснив він.

На в'їздах до Києва посилили контроль

На в'їздах до Києва посилили контроль

За словами начальника управління цивільного захисту КМДА Романа Ткачука, якщо температура тіла людини буде вище 37,5 градусів та будуть ознаки гострого респіраторного захворювання, її тестуватимуть на наявність COVID-19 та відправлятимуть на самоізоляцію. А якщо перевищуватиме 38 градусів, і людина матиме симптоми ГРВІ – на місце викликатимуть швидку.

На в'їздах до Києва посилили контроль

На в'їздах до Києва посилили контроль

А мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 16 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на Youtube-каналі, розповів, чому було посилено контроль.

"Такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи", – сказав він.

На в'їздах до Києва посилили контроль

На в'їздах до Києва посилили контроль

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 16 квітня на в’їздах до Києва у рамках карантинних обмежень через поширення коронавірусу COVID-19 водіям та пасажирам транспорту мали розпочати обов’язково вимірювати температуру.

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Автор
Вероніка Ковбасюк, В'ячеслав Буткалюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Верно.не пускать чумных в Киев !
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Кияни Життя столиці

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