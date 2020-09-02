На Ukrainian Fashion Week представили моделі одягу для столичних комунальників: у Кличка показали фото
На Ukrainian Fashion Week у Києві відбувся показ моделей одягу для столичних комунальних служб.
Захід відвідав мер столиці Віталій Кличко, працівники комунальних підприємств Києва, а як моделі у формі Муніципальної охорони вийшов Володимир Кличко, повідомила пресслужба очільника Києва.
"Місто ініціювало і розпочало втілювати цей проєкт, аби працівники комунальних служб столиці мали гарний, стильний і зручний робочий одяг. Я звернувся до оргкомітету Ukrainian Fashion Week з ідеєю “переодягнути” працівників комунальних служб міста", – сказав Віталій Кличко.
"За допомоги Ukrainian Fashion Week ми залучили чотирьох молодих українських дизайнерів – Володимира Демчинського, Ядвігу Нетикшу, Софію Русинович та Кирила Харитонцева, які розробили і в липні представили нам ескізи форми для комунальних служб Києва. А сьогодні вже представили цікаві зразки моделей на Ukrainian Fashion Week. І, до речі, дехто з цих дизайнерів уже створював колекції у стилі робочого одягу", – додав Кличко.
Так, кожен із дизайнерів підготував по п'ять моделей одягу – для працівників метро, швидкої допомоги, Муніципальноі охорони, "Киівпастрансу" та "Київзеленбуду". Усього на подіумі представили 20 моделей уніформи. Це поки що – зразки. Кожну з представлених моделей одягу можна буде адаптувати до реального життя та потреб працівників комунальних служб.
Виготовлення робочого одягу для комунальників планується замовити в українських виробників.
"Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили", – наголосив мер Києва.
"У європейській столиці люди, які забезпечують її життєдіяльність, сервіс та комфорт для мешканців, повинні працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі. Адже вони є обличчям нашого міста. І вони на це заслуговують!" – зазначив Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Кличко відвідав "кавуновий тиждень" у київському зоопарку, запросивши туди українців.