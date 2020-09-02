На Ukrainian Fashion Week представили моделі одягу для столичних комунальників: у Кличка показали фото

На Ukrainian Fashion Week у Києві відбувся показ моделей одягу для столичних комунальних служб.

Захід відвідав мер столиці Віталій Кличко, працівники комунальних підприємств Києва, а як моделі у формі Муніципальної охорони вийшов Володимир Кличко, повідомила пресслужба очільника Києва.

"Місто ініціювало і розпочало втілювати цей проєкт, аби працівники комунальних служб столиці мали гарний, стильний і зручний робочий одяг. Я звернувся до оргкомітету Ukrainian Fashion Week з ідеєю “переодягнути” працівників комунальних служб міста", – сказав Віталій Кличко.

На Ukrainian Fashion Week у Києві відбувся показ моделей одягу для столичних комунальників. Пресслужба мера Києва

У столиці відбувся показ мод для комунальників. Пресслужба мера Києва

Дизайнери представили у Києві своє бачення одягу комунальників. Пресслужба мера Києва

"За допомоги Ukrainian Fashion Week ми залучили чотирьох молодих українських дизайнерів – Володимира Демчинського, Ядвігу Нетикшу, Софію Русинович та Кирила Харитонцева, які розробили і в липні представили нам ескізи форми для комунальних служб Києва. А сьогодні вже представили цікаві зразки моделей на Ukrainian Fashion Week. І, до речі, дехто з цих дизайнерів уже створював колекції у стилі робочого одягу", – додав Кличко.

Так, кожен із дизайнерів підготував по п'ять моделей одягу – для працівників метро, швидкої допомоги, Муніципальноі охорони, "Киівпастрансу" та "Київзеленбуду". Усього на подіумі представили 20 моделей уніформи. Це поки що – зразки. Кожну з представлених моделей одягу можна буде адаптувати до реального життя та потреб працівників комунальних служб.

Кожен із дизайнерів підготував по п'ять моделей одягу. Пресслужба мера Києва

До розробки моделей було залучено чотирьох молодих дизайнерів. Пресслужба мера Києва

Дехто з залучених дизайнерів уже створював колекції у стилі робочого одягу. Пресслужба мера Києва

Виготовлення робочого одягу для комунальників планується замовити в українських виробників.

"Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили", – наголосив мер Києва.

Виготовлення робочого одягу для комунальників планується замовити в українських виробників.​​ Пресслужба мера Києва

Моделлю у формі Муніципальної охорони вийшов Володимир Кличко Пресслужба мера Києва

Володимир Кличко представив форму Муніципальної охорони. Пресслужба мера Києва

"У європейській столиці люди, які забезпечують її життєдіяльність, сервіс та комфорт для мешканців, повинні працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі. Адже вони є обличчям нашого міста. І вони на це заслуговують!" – зазначив Кличко.

Кличко впевнений, що комунальники мають працювати в сучасній, зручній та гарній уніформі. Пресслужба мера Києва

Кличка зацікавили моделі дизайнерів. Пресслужба мера Києва

Кличка зацікавило бачення дизайнерів одягу для комунальників. Пресслужба мера Києва

Дизайнерський одяг для комунальних служб зацікавив мера Кличка. Пресслужба мера Києва

Кличко відвідав Ukrainian Fashion Week. Пресслужба мера Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Кличко відвідав "кавуновий тиждень" у київському зоопарку, запросивши туди українців.