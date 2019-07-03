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На Співочому полі встановлять національний рекорд України

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5 липня на території Печерського ландшафтного парку, в якому зараз проходить виставка "Квіткова Еллада", представники Книги рекордів Гіннеса зареєструють найбільша кількість квіткових інсталяцій до давньогрецьких міфів.

На Співочому полі встановлять національний рекорд України

"Будуть представлені 17 композицій із скульптурами і більше 150 000 яскравих кольорів, які символізують грецьку міфологію, світ давньогрецьких богів і сюжети Іліади", – розповідає Денис Погорілко, керівник компанії - оператора Печерського ландшафтного парку "Співоче поле" Grand Event.

На Співочому полі встановлять національний рекорд України

Сам рекорд буде внесено до національного реєстру рекордів України. Серед запрошених гостей: офіційний представник посольства Греції, в.о гендиректора КО "Київзеленбуд" Дмитро Заруба, начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

На Співочому полі встановлять національний рекорд України

В цей день організатори підготували для відвідувачів цікаву розважальну програму: виступи фольклорних колективів, гра на арфі, гості зможуть взяти участь у майстер-класі по грецькому танцю сіртакі, а також в конкурсах.

На Співочому полі встановлять національний рекорд України

Відвідувачі зможуть не тільки розважитися, але і зробити ідеальні Селфі на новій оглядовому майданчику. Також нагадуємо, що для всіх гостей "Квітковий Еллади" організатори підготували неймовірний сюрприз, можливість отримати незабутню подорож на двох до Греції!

Коли: 5 липня о 17.00

Де: Печерський ландшафтний парк "Співоче поле" (Лаврська, 33)

Вхід: за квитками

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