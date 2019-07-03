На Співочому полі встановлять національний рекорд України

5 липня на території Печерського ландшафтного парку, в якому зараз проходить виставка "Квіткова Еллада", представники Книги рекордів Гіннеса зареєструють найбільша кількість квіткових інсталяцій до давньогрецьких міфів.

"Будуть представлені 17 композицій із скульптурами і більше 150 000 яскравих кольорів, які символізують грецьку міфологію, світ давньогрецьких богів і сюжети Іліади", – розповідає Денис Погорілко, керівник компанії - оператора Печерського ландшафтного парку "Співоче поле" Grand Event.

Сам рекорд буде внесено до національного реєстру рекордів України. Серед запрошених гостей: офіційний представник посольства Греції, в.о гендиректора КО "Київзеленбуд" Дмитро Заруба, начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

В цей день організатори підготували для відвідувачів цікаву розважальну програму: виступи фольклорних колективів, гра на арфі, гості зможуть взяти участь у майстер-класі по грецькому танцю сіртакі, а також в конкурсах.

Відвідувачі зможуть не тільки розважитися, але і зробити ідеальні Селфі на новій оглядовому майданчику. Також нагадуємо, що для всіх гостей "Квітковий Еллади" організатори підготували неймовірний сюрприз, можливість отримати незабутню подорож на двох до Греції!

Коли: 5 липня о 17.00

Де: Печерський ландшафтний парк "Співоче поле" (Лаврська, 33)

Вхід: за квитками

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