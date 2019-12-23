На Співочому полі відкрилася резиденція Санта Клауса

20 грудня, перед католицьким Різдвом, на столичному Співочому полі з'явилася казкова резиденція Санта Клауса. Він зажжег святкові світлові інсталяції, які розміщені на території парку в рамках Фестивалю гігантських китайських ліхтарів, і новорічну ялинку як символ наближення торжества.

Казковий гість розташовується в головному наметі парку і кожен бажаючий може поспілкуватися з Сантою, розповісти йому про свої заповітні мрії, або описати їх в листівці і повісити на ялинку бажань. Гості фестивалю також можуть зробити Селфі з Сантою і сфотографуватися на тлі гігантських інсталяцій, прикрашених десятками тисяч LED- ламп.

Крім того, відвідувачів Фестивалю чекає яскрава розважальна програма, вогняне шоу, виступ китайських артистів і кінцево ароматний глінтвейн!

Резиденція працюватиме з 20 грудня до 2 лютого.

Адреса: вул. Лаврська, 33

Вхід: за квитками

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