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23 грудня • оновлено в 14:37
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На Співочому полі відкрилася резиденція Санта Клауса

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20 грудня, перед католицьким Різдвом, на столичному Співочому полі з'явилася казкова резиденція Санта Клауса. Він зажжег святкові світлові інсталяції, які розміщені на території парку в рамках Фестивалю гігантських китайських ліхтарів, і новорічну ялинку як символ наближення торжества.

На Співочому полі відкрилася резиденція Санта Клауса

Казковий гість розташовується в головному наметі парку і кожен бажаючий може поспілкуватися з Сантою, розповісти йому про свої заповітні мрії, або описати їх в листівці і повісити на ялинку бажань. Гості фестивалю також можуть зробити Селфі з Сантою і сфотографуватися на тлі гігантських інсталяцій, прикрашених десятками тисяч LED- ламп.

На Співочому полі відкрилася резиденція Санта Клауса

Крім того, відвідувачів Фестивалю чекає яскрава розважальна програма, вогняне шоу, виступ китайських артистів і кінцево ароматний глінтвейн!

Резиденція працюватиме з 20 грудня до 2 лютого.

Адреса: вул. Лаврська, 33

Вхід: за квитками

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