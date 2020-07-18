На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування, – Кличко

Життя столиці 17:24, 18.07.2020

На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та опублікував відео про те, як відбуваються роботи.

"На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці, – зазначив Кличко.

Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід. Здійснять благоустрій прилеглої території", – повідомив Віталій Кличко.

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