На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування, – Кличко

На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та опублікував відео про те, як відбуваються роботи.

"На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці, – зазначив Кличко.

Крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід. Здійснять благоустрій прилеглої території", – повідомив Віталій Кличко.