На регіональні потяги до та з Києва продаватимуть 100% квитків

З 7 серпня в регіональних потягах (з 800-ю нумерацією), які прямують до та з Києва, квитки можна буде придбати на 100% місць.

Про це написала пресслужба "Укрзалізниці" на своєму сайті. Відновлення повноцінного продажу стало можливим завдяки погодженню КМДА.

"Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020", – йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що продовжили курсування 17 регіональних потягів, тому пасажири можуть подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

Зазначається, що усі потяги проходять посилену дезінфекцію перед та після рейсів. Бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Для посадки у потяг пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що в Україні обговорюють введення охорони в потягах, що може вплинути на вартість залізничних квитків.