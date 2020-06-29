На Позняках у Києві загорілася друга висотка за добу. Відео

У Києві під вечір у понеділок, 29 червня, спалахнула ще одна пожежа в багатоповерховому будинку на Позняках у Дарницькому районі, де нещодавно трапився вибух.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

За словами очевидців, загорілася квартира в багатоповерхівці по вулиці Олександра Кошиця, 9.

Пожежа в будинку на Позняках 29 червня (Facebook "Київ Оперативний")

На сторінці у Facebook управління ДСНС у м. Києві згодом повідомили про ліквідацію пожежі в 16-поверховому будинку. За даними рятувальників 24-ї ДПРЧ, загоряння виникло на сходовій клітці 15-го поверху. Зокрема, горіло сміття на площі 2 кв. м.

Зазначається, що о 18:22 пожежу було локалізовано, а вже о 18:29 – ліквідовано. Жертв та постраждалих у ній немає, а причина виникнення нині з’ясовується.

Скриншот повідомлення (Facebook ГУ ДСНС у м. Києві)

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше, 28 червня, в Києві трапилася пожежа в багатоповерхівці поряд із будинком, який вибухнув на Позняках.