На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух. Карта

Яра Дорош Життя столиці 16:27, 3.07.2020 Оновлено: 16:27, 3.07.2020

У Києві на Південному мосту з 3 липня і до 30 серпня уночі частково обмежуватимуть рух.

Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook. Справа в тому, що працівники КП "Київавтошляхміст" ремонтуватимуть покриття на мосту (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, роботи мають виконати в обох напрямках руху. Часткове обмеження заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

Водночас зазначається, що більшість робіт проводитимуть вночі, аби менше впливати на трафік.

На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух
Facebook/"Київавтодор"
Пост "Київавтодору"
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Києва з'явилась дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з написом “Місця для любителів штрафів”.

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