На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух. Карта

На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух. kyiv.depo.ua

У Києві на Південному мосту з 3 липня і до 30 серпня уночі частково обмежуватимуть рух.

Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook. Справа в тому, що працівники КП "Київавтошляхміст" ремонтуватимуть покриття на мосту (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, роботи мають виконати в обох напрямках руху. Часткове обмеження заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

Водночас зазначається, що більшість робіт проводитимуть вночі, аби менше впливати на трафік.

На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух Facebook/"Київавтодор"

Пост "Київавтодору" Скріншот

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