МоваЯзык

Топтеми:

На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух. Карта

Яра Дорош
Життя столиці
1,4 т.
На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух

На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух. kyiv.depo.ua

У Києві на Південному мосту з 3 липня і до 30 серпня уночі частково обмежуватимуть рух.

Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook. Справа в тому, що працівники КП "Київавтошляхміст" ремонтуватимуть покриття на мосту (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, роботи мають виконати в обох напрямках руху. Часткове обмеження заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

Водночас зазначається, що більшість робіт проводитимуть вночі, аби менше впливати на трафік.

На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух

На Південному мосту Києва до кінця літа обмежать нічний рух Facebook/"Київавтодор"

Пост "Київавтодору"

Пост "Київавтодору" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Києва з'явилась дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з написом “Місця для любителів штрафів”.

УкраїнаКиївНовини Києва та Київської області
Поділитися в Facebook
  2. Кияни
  3. Життя столиці