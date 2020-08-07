У столиці на підприємстві "Київхліб" виявили спалах коронавірус.

Спершу COVID-19 зафіксували лише у трьох працівників, але згодом протестували увесь колектив, і випадків побільшало. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 7 серпня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На підприємстві "Київхліб" спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19", – відзначив він.

Мер Києва сказав, що після цього було обстежено та протестовано весь колектив – 77 працівників.

"37 людей виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезинфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції", – підкреслив Кличко.

Він розповів, що також в Солом’янському районі Києва коронавірусом заразився один із фахівців районного управління освіти. Станом на 7 серпня було встановлено 62 особи, з якими контактував хворий, у трьох із них – підозра на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві знову зафіксували велику кількість випадків COVID-19, виявлених за добу, – 186. Всього в столиці станом на 7 серпня вже 9178 заражених коронавірусом.