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"На передовій тривають бої!" Відома волонтерка звернулася із закликом до українців

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У Києві в Головному військовому клінічному госпіталі перебувають тяжкопоранені бійці, яким потрібна допомога.

Багато бійців залишилися без підтримки, повідомила волонтер військового госпіталю Наталія Юсупова у своєму Facebook.

"Зробіть репост, будь ласка. На передовій тривають бої і щодня госпіталі приймають важких поранених. У київський госпіталь привезли до реанімації важких бійців, і в палатах лежать хлопці без ніг і з кульовими пораненнями. На жаль, новини з передової не радують і наші воїни віддають своє життя за наші спокійні будні", - написала вона.

Наталія звернулася до українців: "Провідують поранених дуже мало, спасибі всім тим, хто знаходить час зателефонувати і дізнатися про потреби. Кров здати можна у центрі крові на вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська", з 9-12. Завжди можна самим прийти і все віддати хлопцям, самим все дізнатися у хлопців, хто їм допомагає і подивитися, щоб не виникало питань".

Волонтерка написала основні потреби: "Кров здати можна у центрі крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9-12, з паспортом. Нам потрібно тільки найнеобхідніше, продукти - це вода, соки, йогурти, кава, чай, ковбаса, сир. Одяг - це футболки і шорти, решта - це пелюшки під рани і знеболювальне, "Дексалгін" і "Кетанов", - це те, що потрібно завжди".

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для допомоги 4176 4900 0009 0459 Ветвицька Наталія, Приват

Адреса: вул. Госпітальна 18, метро "Печерська", Київ

Читайте всі новини по темі "Допомога пораненим в АТО військовим" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
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Дригало Влад
Дригало Влад
Наконец то эта шалашовка пристроили свой зад))а то сколько лет по папиков членам скакала))))
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Sorochynskyi Pavel
Sorochynskyi Pavel
Знущання над народом. На очах у мільйонів українців військові розкидаються мільйонами гривень, а волонтери збирають копійки, типу потрібно допомогти. Якийсь маразм і тупість. ЕЛЕМЕНТАРНЕ, усі військові частини білять бордюри!!!!!! Хоч один волонтер попросив у командира частини не витрачати гроші на краску, а врятувати життя воїну!!!!! На краску витрачають сотні тисяч гривень і цинічно брешуть що на ЛІКИ немає коштів!!!!
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Sorochynskyi Pavel, ты - посипака! )
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Моня
Моня
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНДЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине и не оставляют, тем самым, НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Моня, - зміни методичку .А то твоя казка про типа гражданску війну в недоросії в голови не лізе . У впопучленців новоросії є лиш два варіанти- або здохнути від української кулі ,або звалити до прутеня в кацапії і там здохнути за нього
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