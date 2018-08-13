"На передовій тривають бої!" Відома волонтерка звернулася із закликом до українців

У Києві в Головному військовому клінічному госпіталі перебувають тяжкопоранені бійці, яким потрібна допомога.

Багато бійців залишилися без підтримки, повідомила волонтер військового госпіталю Наталія Юсупова у своєму Facebook.

"Зробіть репост, будь ласка. На передовій тривають бої і щодня госпіталі приймають важких поранених. У київський госпіталь привезли до реанімації важких бійців, і в палатах лежать хлопці без ніг і з кульовими пораненнями. На жаль, новини з передової не радують і наші воїни віддають своє життя за наші спокійні будні", - написала вона.

Наталія звернулася до українців: "Провідують поранених дуже мало, спасибі всім тим, хто знаходить час зателефонувати і дізнатися про потреби. Кров здати можна у центрі крові на вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська", з 9-12. Завжди можна самим прийти і все віддати хлопцям, самим все дізнатися у хлопців, хто їм допомагає і подивитися, щоб не виникало питань".

Волонтерка написала основні потреби: "Кров здати можна у центрі крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9-12, з паспортом. Нам потрібно тільки найнеобхідніше, продукти - це вода, соки, йогурти, кава, чай, ковбаса, сир. Одяг - це футболки і шорти, решта - це пелюшки під рани і знеболювальне, "Дексалгін" і "Кетанов", - це те, що потрібно завжди".

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для допомоги 4176 4900 0009 0459 Ветвицька Наталія, Приват

Адреса: вул. Госпітальна 18, метро "Печерська", Київ