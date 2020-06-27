На місці ТРЦ Ocean Plaza у Києві сто років тому було село: в мережі показали місцевих жительок
У мережі показали архівне фото українок на території села Деміївка. Зараз це однойменна історична місцевість у Києві, а неподалік місця з кадру розміщений ТРЦ Ocean Plaza.
Знімок був зроблений ще у 1900-х роках. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.
"Молоді жінки виглядають типово для жителів класичного українського села. Так і є. Перед вами молоді жінки Демієвки, які повертаються з міста додому (село приєднане до Києва лише в 1918 році). Найімовірніше, з якихось робіт або базару. Всі чомусь босі", – йдется у дописі.
Автор допису також зазначив, що фото було зроблено поруч з майбутнім ТРЦ Ocean Plaza. За 18 годин публікації знімок назбирав понад 1200 лайків та майже 200 репостів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото дівчини на старих вагах у Києві викликало ностальгію в мережі. Знімок датований 1990-ми роками.