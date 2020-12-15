На Майдані відбулися зіткнення поліцейських із протестувальниками: в хід пішли димові шашки і газ

У вівторок, 15 грудня, в Києві на Майдані Незалежності відбулися зіткнення між поліцейськими і протестувальниками учасниками руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, лідер руху Сергій Доротич спробував дістати з машини намети і встановити їх на Майдані. Але йому завадили правоохоронці, заблокувавши авто. На підмогу Доротичу приспіли інші мітингувальники та почалися зіткнення.

Проти мітингувальників поліція застосувала балончики зі сльозогінним газом, а протестувальники почали кидати димові шашки.

Додамо, що під час бійки між поліцейськими та мітингувальниками постраждало мінімум троє осіб. Їм надали допомогу присутні на місці події медики. Одного чоловіка забрала швидка допомога.

Мітингувальники на Майдані

Наш кореспондент додав, що силовики перекрили рух по вул. Хрещатик від Майдану Незалежності до вул. Прорізної. Поліція також оточила стелу Незалежності та прохід по Хрещатику.

Водночас, копи не віддають намети, які планували встановити мітингувальники. Також відомо, що з Майдану виїхало три швидких допомоги.

Підкреслимо, що учасники акції висунули президенту ультиматум президенту Володимиру Зеленському з вимогою повернути намети і дозволити встановити тут містечко мітингувальників. Лідер "SaveФОП" Доротич вже заявив, що учасники акції залишаться на Майдані на ніч.

У преслужбі столичної поліції повідомили, що під час акції на Майдані постраждали поліцейські: одного копа вдарили по голові – і він втратив свідомість. Ще близько 40 – отримали хімічні опіки очей.

Відзначимо, що 15 грудня, у Києві біля Верховної Ради підприємці зібралися на один з наймасштабніших мітингів проти карантину і впровадження касових апаратів. На мітингу підприємці вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу і прийняти законопроекти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Протестний мітинг в Києві

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня в центрі Києва учасники руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" запалили фаєри біля Офісу президента України.