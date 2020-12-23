У Києві зроблять перший крок до децентралізації міста. Генплан

У Києві в межах децентралізації в районі станції метро "Лівобережна" планують створити громадський центр, в якому, зокрема з'явиться Музей сучасного мистецтва.

Як повідомили в соцмережі на сторінці Інституту Генерального плану міста Києва, такі рекомендації до проєкту генплану столиці запропонували внести експерти мерії Лейпцига (Німеччина).

Пропонується створення та розвиток спеціального центру, в якому можна буде проводити міжнародні та національні масові заходи у сфері культури та дозвілля.

"Біля Дніпра створюється (у планах – Ред.) паркова зона. Від Русанівських садів та до житлового масиву Троєщина пропонується створити на набережній територію з велосипедно-пішохідним рухом та пляжною зоною", – уточнили в Інституті.

У межах децентралізації планують створювати громадський центри. Генеральний план Києва

Крім того, у планах є створення етнографічного музею на Троєщині в урочищі "Городище", а також Дарницької рекреаційної зони. До неї входитимуть парки культури та відпочинку, ліси, лісопарки, а також комплекси відпочинку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві відкрили оновлений сквер, який має назву міста-побратима Києва – Мюнхена. Він розташований на розі вулиць Дегтярівської та Зоологічної.