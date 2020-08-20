На листівках 1990 року показали, як змінилися найвідоміші локації Києва. Фото

У мережі показали раритетні фотолистівки з одними із найвідоміших місць Києва.

Вони датовані 1990-м роком. Кадри опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На архівних фото зображено готель "Русь", збудований у 1960-1970 роках у центрі столиці, неоготичну церкву святого Миколая, відомий монумент "Батьківщина-Мати", а також частину села Пирогів, яке тепер є житловим мікрорайоном у Києві і де розташований Національний музей народної архітектури та побуту України.

Готель "Русь" у Києві на фотолистівці Facebook/Клуб корінного киянина

Церква святого Миколая у Києві на фотолистівці Facebook/Клуб корінного киянина

Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві на фотолистівці Facebook/Клуб корінного киянина

Село Пирогів на фотолистівці Facebook/Клуб корінного киянина

OBOZREVATEL пропонує переглянути сучасні кадри, а також оцінити, як змінились історичні локації.

Церква святого Миколая у Києві у сучасності myukraine.org.ua

Музей Пирогів у сучасності ua.igotoworld.com

Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві у сучасності

Готель "Русь" у Києві у сучасності

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали на фото, як в радянські часи з верхівки Володимирського собору в Києві скинули дзвони. Архівний знімок датовано 1934 роком.

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