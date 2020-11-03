На лінії метро від Троєщини до Окружної в Києві буде 22 станції: назви і терміни

Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену (ПВЛ) у Києві проходитиме від Троєщини до Окружної дороги.

Як йдеться на сторінці генерального плану міста у Facebook, на ній буде 22 станції, загальна протяжність становитиме 31 км.

Будівництво і запуск ПВЛ передбачається за окремими пусковими комплексами, протягом 5-7 років запустять перший, який буде складатися з 5 станцій (Райдужна, Труханів Острів, Суднобудівна, Подільська і Глибочицька).

На етапі 20 років (до 2040 року) додатково до першого комплексу планують побудувати 13,8 км лінії руху метрополітену і 12 станцій (Цвєтаєвої, Закревського, Лифаря, Драйзера, Маяковського, Бульвар Перова, Стальського, Братиславська, Затока Десенка, Площа Перемоги, Південний вокзал, Солом'янська площа). До кінця 2040 року на ПВЛ налічуватиметься 17 станцій, а протяжність лінії становитиме 21 км.

На перспективу (етап 40-50 років) передбачається ще п'ять станцій (Чоколівська, Аеропорт, Кільцева дорога на правому березі та Академіка Курчатова, вул. Кіото на лівому березі), протяжність – 10 км.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко обіцяв почати будівництво підземки на Троєщину після здачі в експлуатацію Подільсько-Воскресенського моста.