На коронавірус у Києві захворіли 1800 осіб за добу

За минулу добу, 30 листопада, коронавірусом у Києві заразилися 1 799 осіб.

У Київській області зафіксували 841 нового зараженого. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковано вже 72 277 осіб, в області – 38 528 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1 323 людини (+31 за добу), вилікувалися 23 252 пацієнти (+409). Продовжують боротися з вірусом 47 702 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок вівторка, 1 грудня, в Україні офіційно підтверджено 745 123 випадки коронавірусної інфекції. З них 12 498 – виявлено за минулу добу.