На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: в МОЗ озвучили дані
У Київській області станом на ранок 30 червня зафіксували 2585 підтверджених випадків COVID-19.
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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 29 червня повідомлялось про 2546 випадків на території області, тобто за добу захворювання виявили у 39 осіб.
"30 червня (станом на 9:00) в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків. Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1864 випадки;
Волинська область – 2368 випадків;
Дніпропетровська область – 1087 випадків;
Донецька область – 481 випадок;
Житомирська область – 1404 випадки;
Закарпатська область – 2889 випадків;
Запорізька область – 572 випадки;
Івано-Франківська область – 2395 випадків;
Кіровоградська область – 646 випадків;
м. Київ – 5037 випадків;
Київська область – 2585 випадків;
Львівська область – 5435 випадків;
Луганська область – 80 випадків;
Миколаївська область – 444 випадків;
Одеська область – 1698 випадків;
Полтавська область – 314 випадків;
Рівненська область – 3712 випадків;
Сумська область – 297 випадків;
Тернопільська область – 1919 випадків;
Харківська область – 2134 випадки;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 803 випадки;
Чернівецька область – 4801 випадок;
Черкаська область – 642 випадки;
Чернігівська область – 536 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 червня до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 88 961.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 29 червня, на COVID-19 у Києві захворіло 57 осіб. Усього у столиці лабораторно підтверджено 5037 випадків коронавірусу.