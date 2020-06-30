На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: в МОЗ озвучили дані

Яра Дорош Життя столиці 10:03, 30.06.2020 Оновлено: 10:03, 30.06.2020

У Київській області станом на ранок 30 червня зафіксували 2585 підтверджених випадків COVID-19.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 29 червня повідомлялось про 2546 випадків на території області, тобто за добу захворювання виявили у 39 осіб.

"30 червня (станом на 9:00) в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків. Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 1864 випадки;

  • Волинська область – 2368 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1087 випадків;

  • Донецька область – 481 випадок;

  • Житомирська область – 1404 випадки;

  • Закарпатська область – 2889 випадків;

  • Запорізька область – 572 випадки;

  • Івано-Франківська область – 2395 випадків;

  • Кіровоградська область – 646 випадків;

  • м. Київ – 5037 випадків;

  • Київська область – 2585 випадків;

  • Львівська область – 5435 випадків;

  • Луганська область – 80 випадків;

  • Миколаївська область – 444 випадків;

  • Одеська область – 1698 випадків;

  • Полтавська область – 314 випадків;

  • Рівненська область – 3712 випадків;

  • Сумська область – 297 випадків;

  • Тернопільська область – 1919 випадків;

  • Харківська область – 2134 випадки;

  • Херсонська область – 191 випадок;

  • Хмельницька область – 803 випадки;

  • Чернівецька область – 4801 випадок;

  • Черкаська область – 642 випадки;

  • Чернігівська область – 536 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 червня до Центру надійшло 796 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 88 961.

Дані МОЗ
Скріншот
Дані МОЗ
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 29 червня, на COVID-19 у Києві захворіло 57 осіб. Усього у столиці лабораторно підтверджено 5037 випадків коронавірусу.

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