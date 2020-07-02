На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: у МОЗ озвучили дані
У Київській області станом на ранок 2 липня було зафіксовано 2655 підтверджених випадків COVID-19.
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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 1 липня повідомлялося про 2610 випадків коронавірусу на території області. Тобто за добу захворювання виявили у 45 осіб.
"2 липня (станом на 9:00) в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 889 нових випадків. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1895 випадків;
Волинська область – 2508 випадків;
Дніпропетровська область – 1095 випадків;
Донецька область – 562 випадки;
Житомирська область – 1421 випадок;
Закарпатська область – 3046 випадків;
Запорізька область – 576 випадків;
Івано-Франківська область – 2489 випадків;
Кіровоградська область – 650 випадків;
м. Київ – 5242 випадки;
Київська область – 2655 випадків;
Львівська область – 5730 випадків;
Луганська область – 83 випадки;
Миколаївська область – 447 випадків;
Одеська область – 1736 випадків;
Полтавська область – 320 випадків;
Рівненська область – 3877 випадків;
Сумська область – 302 випадки;
Тернопільська область – 1958 випадків;
Харківська область – 2207 випадків;
Херсонська область – 194 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Чернівецька область – 4894 випадки;
Черкаська область – 645 випадків;
Чернігівська область – 547 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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