На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: у МОЗ озвучили дані

Яра Дорош Життя столиці 09:24, 2.07.2020 Оновлено: 09:33, 2.07.2020

У Київській області станом на ранок 2 липня було зафіксовано 2655 підтверджених випадків COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 1 липня повідомлялося про 2610 випадків коронавірусу на території області. Тобто за добу захворювання виявили у 45 осіб.

"2 липня (станом на 9:00) в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 889 нових випадків. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 1895 випадків;

  • Волинська область – 2508 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1095 випадків;

  • Донецька область – 562 випадки;

  • Житомирська область – 1421 випадок;

  • Закарпатська область – 3046 випадків;

  • Запорізька область – 576 випадків;

  • Івано-Франківська область – 2489 випадків;

  • Кіровоградська область – 650 випадків;

  • м. Київ – 5242 випадки;

  • Київська область – 2655 випадків;

  • Львівська область – 5730 випадків;

  • Луганська область – 83 випадки;

  • Миколаївська область – 447 випадків;

  • Одеська область – 1736 випадків;

  • Полтавська область – 320 випадків;

  • Рівненська область – 3877 випадків;

  • Сумська область – 302 випадки;

  • Тернопільська область – 1958 випадків;

  • Харківська область – 2207 випадків;

  • Херсонська область – 194 випадки;

  • Хмельницька область – 808 випадків;

  • Чернівецька область – 4894 випадки;

  • Черкаська область – 645 випадків;

  • Чернігівська область – 547 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новина оновлюється.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Підтримати Порошенка під Печерський суд пришли близько 10 тисяч людей. Фото протесту

Українців будуть жорстко штрафувати за борги з комуналки: законопроєкт

Тернопільці зі сльозами попрощалися із загиблим воїном "Айдару". Фото та відео

Страшный Киев на запрещенных советских фото

Ярош звернувся до влади та ветеранів із закликом зупинити реванш Кремля в Україні