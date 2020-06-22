На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: у МОЗ опублікували свіжі дані
Станом на ранок 22 червня у Київській області зафіксували 2236 підтверджених випадків COVID-19.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще добу тому на території області було зафіксовано 2208 випадків коронавірусу.
"22 червня (станом на 9:00) в Україні 37 241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1012 летальні, 16 642 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 681 новий випадок. Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1660 випадків;
Волинська область – 1852 випадки;
Дніпропетровська область – 1042 випадки;
Донецька область – 362 випадки;
Житомирська область – 1270 випадків;
Закарпатська область – 2188 випадків;
Запорізька область – 555 випадків;
Івано-Франківська область – 2056 випадків;
Кіровоградська область – 627 випадків;
м. Київ – 4368 випадків;
Київська область – 2236 випадків;
Львівська область – 3980 випадків;
Луганська область – 72 випадки;
Миколаївська область – 366 випадків;
Одеська область – 1304 випадки;
Полтавська область – 293 випадки;
Рівненська область – 2963 випадки;
Сумська область – 258 випадків;
Тернопільська область – 1728 випадків;
Харківська область – 1811 випадків;
Херсонська область – 188 випадків;
Хмельницька область – 622 випадки;
Чернівецька область – 4357 випадків;
Черкаська область – 603 випадки;
Чернігівська область – 480 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 79 847.
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