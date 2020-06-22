На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: у МОЗ опублікували свіжі дані

Станом на ранок 22 червня у Київській області зафіксували 2236 підтверджених випадків COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще добу тому на території області було зафіксовано 2208 випадків коронавірусу.

"22 червня (станом на 9:00) в Україні 37 241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1012 летальні, 16 642 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 681 новий випадок. Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 1660 випадків;

Волинська область – 1852 випадки;

Дніпропетровська область – 1042 випадки;

Донецька область – 362 випадки;

Житомирська область – 1270 випадків;

Закарпатська область – 2188 випадків;

Запорізька область – 555 випадків;

Івано-Франківська область – 2056 випадків;

Кіровоградська область – 627 випадків;

м. Київ – 4368 випадків;

Київська область – 2236 випадків;

Львівська область – 3980 випадків;

Луганська область – 72 випадки;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1304 випадки;

Полтавська область – 293 випадки;

Рівненська область – 2963 випадки;

Сумська область – 258 випадків;

Тернопільська область – 1728 випадків;

Харківська область – 1811 випадків;

Херсонська область – 188 випадків;

Хмельницька область – 622 випадки;

Чернівецька область – 4357 випадків;

Черкаська область – 603 випадки;

Чернігівська область – 480 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня до Центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 79 847.

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