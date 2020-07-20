На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: статистика на 20 липня

На Київщині станом на ранок 20 липня було зафіксовано 3308 підтверджених випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще в 37 осіб, одужали за цей час 15 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2277. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"20 липня (станом на 9:00) в Україні 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 651 новий випадок. Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 560 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2317 випадків;

Волинська область – 3281 випадок;

Дніпропетровська область – 1209 випадків;

Донецька область – 794 випадки;

Житомирська область – 1602 випадки;

Закарпатська область – 4440 випадків;

Запорізька область – 678 випадків;

Івано-Франківська область – 3536 випадків;

Кіровоградська область – 682 випадки;

м. Київ – 6961 випадок;

Київська область – 3308 випадків;

Львівська область – 8115 випадків;

Луганська область – 106 випадків;

Миколаївська область – 522 випадки;

Одеська область – 2573 випадки;

Полтавська область – 353 випадки;

Рівненська область – 5144 випадки;

Сумська область – 371 випадок;

Тернопільська область – 2456 випадків;

Харківська область – 3033 випадки;

Херсонська область – 213 випадків;

Хмельницька область – 980 випадків;

Чернівецька область – 5332 випадки;

Черкаська область – 845 випадків;

Чернігівська область – 642 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 липня до Центру надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19, усього з початку року – 108 910.

Допис МОЗ Скріншот

Допис МОЗ Скриншот

Дані РНБО Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Новосибірського державного університету знайшли унікальний метод знищення патогенів коронавірусу за 40 секунд.