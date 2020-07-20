На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом: статистика на 20 липня
На Київщині зросла кількість заражених коронавірусом.
На Київщині станом на ранок 20 липня було зафіксовано 3308 підтверджених випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили ще в 37 осіб, одужали за цей час 15 жителів області. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на Київщині від COVID-19 померли вже 59 осіб, а одужали – 2277. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"20 липня (станом на 9:00) в Україні 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 651 новий випадок. Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 560 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2317 випадків;
Волинська область – 3281 випадок;
Дніпропетровська область – 1209 випадків;
Донецька область – 794 випадки;
Житомирська область – 1602 випадки;
Закарпатська область – 4440 випадків;
Запорізька область – 678 випадків;
Івано-Франківська область – 3536 випадків;
Кіровоградська область – 682 випадки;
м. Київ – 6961 випадок;
Київська область – 3308 випадків;
Львівська область – 8115 випадків;
Луганська область – 106 випадків;
Миколаївська область – 522 випадки;
Одеська область – 2573 випадки;
Полтавська область – 353 випадки;
Рівненська область – 5144 випадки;
Сумська область – 371 випадок;
Тернопільська область – 2456 випадків;
Харківська область – 3033 випадки;
Херсонська область – 213 випадків;
Хмельницька область – 980 випадків;
Чернівецька область – 5332 випадки;
Черкаська область – 845 випадків;
Чернігівська область – 642 випадки.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 липня до Центру надійшло 703 повідомлення про підозру на COVID-19, усього з початку року – 108 910.
Допис МОЗ Скріншот
Допис МОЗ Скриншот
Дані РНБО Скриншот
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