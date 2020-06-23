На Київщині зросла кількість випадків COVID-19. Дані МОЗ

У Київській області станом на ранок 23 червня зафіксували 2285 підтверджених випадків COVID-19.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 22 червня повідомлялося про 2236 випадків коронавірусу на території області. Тобто за добу захворювання виявили у 49 осіб.

"23 червня (станом на 9:00) в Україні 38 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 833 нові випадки. Загалом проведено 580 814 тестувань методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика захворюваності щодо всієї України:

Вінницька область – 1690 випадків;

Волинська область – 1894 випадки;

Дніпропетровська область – 1049 випадків;

Донецька область – 368 випадків;

Житомирська область – 1295 випадків;

Закарпатська область – 2291 випадок;

Запорізька область – 555 випадків;

Івано-Франківська область – 2091 випадок;

Кіровоградська область – 631 випадок;

м. Київ – 4429 випадків;

Київська область – 2285 випадків;

Львівська область – 4220 випадків;

Луганська область – 73 випадки;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1333 випадки;

Полтавська область – 296 випадків;

Рівненська область – 3038 випадків;

Сумська область – 263 випадки;

Тернопільська область – 1744 випадки;

Харківська область – 1844 випадки;

Херсонська область – 188 випадків;

Хмельницька область – 622 випадки;

Чернівецька область – 4419 випадків;

Черкаська область – 605 випадків;

Чернігівська область – 485 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 червня до Центру надійшло 1278 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 81 125.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві станом на ранок 23 червня зафіксували 4429 випадків COVID-19.