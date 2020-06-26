На Київщині зросла кількість хворих на COVID-19: МОЗ уточнило цифру

У Київській області станом на ранок 26 червня зафіксували 2419 випадків COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За минулу добу захворювання виявили ще в 46 осіб. Про це свідчать дані сайту системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО, а також пресслужби МОЗ, опубліковані на офіційній сторінці у Facebook.

У РНБО уточнили, що на Київщині від коронавірусу вже померли 48 осіб, проте одужали –1236.

"26 червня (станом на 9:00) в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1109 нових випадків. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР", – йдеться в дописі МОЗ.

Карта поширення коронавірусу (скриншот/РНБО)

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 1788 випадків;

Волинська область – 2096 випадків;

Дніпропетровська область – 1081 випадок;

Донецька область – 412 випадків;

Житомирська область – 1366 випадків;

Закарпатська область – 2547 випадків;

Запорізька область – 561 випадок;

Івано-Франківська область – 2217 випадків;

Кіровоградська область – 640 випадків;

м. Київ – 4726 випадків;

Київська область – 2419 випадків;

Львівська область – 4836 випадків;

Луганська область – 76 випадків;

Миколаївська область – 384 випадки;

Одеська область – 1529 випадків;

Полтавська область – 304 випадки;

Рівненська область – 3364 випадки;

Сумська область – 284 випадки;

Тернопільська область – 1857 випадків;

Харківська область – 1993 випадки;

Херсонська область – 190 випадків;

Хмельницька область – 724 випадки;

Чернівецька область – 4582 випадки;

Черкаська область – 627 випадків;

Чернігівська область – 514 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня до центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 85 174.

Пост МОЗ (скриншот)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом за останню добу.