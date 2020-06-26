На Київщині зросла кількість хворих на COVID-19: МОЗ уточнило цифру
У Київській області станом на ранок 26 червня зафіксували 2419 випадків COVID-19.
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За минулу добу захворювання виявили ще в 46 осіб. Про це свідчать дані сайту системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО, а також пресслужби МОЗ, опубліковані на офіційній сторінці у Facebook.
У РНБО уточнили, що на Київщині від коронавірусу вже померли 48 осіб, проте одужали –1236.
"26 червня (станом на 9:00) в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1109 нових випадків. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР", – йдеться в дописі МОЗ.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1788 випадків;
Волинська область – 2096 випадків;
Дніпропетровська область – 1081 випадок;
Донецька область – 412 випадків;
Житомирська область – 1366 випадків;
Закарпатська область – 2547 випадків;
Запорізька область – 561 випадок;
Івано-Франківська область – 2217 випадків;
Кіровоградська область – 640 випадків;
м. Київ – 4726 випадків;
Київська область – 2419 випадків;
Львівська область – 4836 випадків;
Луганська область – 76 випадків;
Миколаївська область – 384 випадки;
Одеська область – 1529 випадків;
Полтавська область – 304 випадки;
Рівненська область – 3364 випадки;
Сумська область – 284 випадки;
Тернопільська область – 1857 випадків;
Харківська область – 1993 випадки;
Херсонська область – 190 випадків;
Хмельницька область – 724 випадки;
Чернівецька область – 4582 випадки;
Черкаська область – 627 випадків;
Чернігівська область – 514 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня до центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 85 174.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом за останню добу.