На Київщині знову зросла кількість випадків коронавірусу: у МОЗ опублікували свіжі дані

Яра Дорош Життя столиці 09:49, 25.06.2020 Оновлено: 09:55, 25.06.2020

У Київській області станом на ранок 25 червня зафіксували 2373 підтверджені випадки COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще добу тому на території області було зафіксовано 2332 випадки коронавірусу.

Новина оновлюється.

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