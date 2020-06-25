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На Київщині знову зросла кількість випадків коронавірусу: у МОЗ опублікували свіжі дані

Яра Дорош
Яра Дорош
Життя столиці
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На Київщині знову зросла кількість випадків коронавірусу: у МОЗ опублікували свіжі дані

У Київській області станом на ранок 25 червня зафіксували 2373 підтверджені випадки COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще добу тому на території області було зафіксовано 2332 випадки коронавірусу.

"24 червня (станом на 9:00) в Україні 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків. Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 1723 випадки;

  • Волинська область – 1955 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1060 випадків;

  • Донецька область – 376 випадків;

  • Житомирська область – 1304 випадки;

  • Закарпатська область – 2369 випадків;

  • Запорізька область – 559 випадків;

  • Івано-Франківська область – 2124 випадки;

  • Кіровоградська область – 634 випадки;

  • м. Київ – 4528 випадків;

  • Київська область – 2332 випадки;

  • Львівська область – 4423 випадки;

  • Луганська область – 75 випадків;

  • Миколаївська область – 368 випадків;

  • Одеська область – 1370 випадків;

  • Полтавська область – 300 випадків

  • Рівненська область – 3164 випадки;

  • Сумська область – 272 випадки;

  • Тернопільська область – 1786 випадків;

  • Харківська область – 1891 випадок;

  • Херсонська область – 188 випадків;

  • Хмельницька область – 627 випадків;

  • Чернівецька область – 4478 випадків;

  • Черкаська область – 614 випадків;

  • Чернігівська область – 494 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новина оновлюється.

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