На Київщині знову зросла кількість випадків коронавірусу: у МОЗ опублікували свіжі дані
У Київській області станом на ранок 25 червня зафіксували 2373 підтверджені випадки COVID-19.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще добу тому на території області було зафіксовано 2332 випадки коронавірусу.
"24 червня (станом на 9:00) в Україні 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків. Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР", – йдеться у дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1723 випадки;
Волинська область – 1955 випадків;
Дніпропетровська область – 1060 випадків;
Донецька область – 376 випадків;
Житомирська область – 1304 випадки;
Закарпатська область – 2369 випадків;
Запорізька область – 559 випадків;
Івано-Франківська область – 2124 випадки;
Кіровоградська область – 634 випадки;
м. Київ – 4528 випадків;
Київська область – 2332 випадки;
Львівська область – 4423 випадки;
Луганська область – 75 випадків;
Миколаївська область – 368 випадків;
Одеська область – 1370 випадків;
Полтавська область – 300 випадків
Рівненська область – 3164 випадки;
Сумська область – 272 випадки;
Тернопільська область – 1786 випадків;
Харківська область – 1891 випадок;
Херсонська область – 188 випадків;
Хмельницька область – 627 випадків;
Чернівецька область – 4478 випадків;
Черкаська область – 614 випадків;
Чернігівська область – 494 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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