На Київщині знову підтвердили майже 100 випадків COVID-19, шестеро людей померли за добу

На Київщині станом на ранок 27 серпня було підтверджено вже 5305 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 94 осіб, шестеро померли, видужали за цей час лише 66 хворих. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на території області від COVID-19 померла 91 особа, а одужали – 3507. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"27 серпня (станом на 9:00) в Україні 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2403 – летальні, 54 217 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1974 нові випадки. Загалом проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 763 пацієнти", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 3736 випадків;

Волинська область – 5268 випадків;

Дніпропетровська область – 2095 випадків;

Донецька область – 1278 випадків;

Житомирська область – 2998 випадків;

Закарпатська область – 7225 випадків;

Запорізька область – 1454 випадки;

Івано-Франківська область – 8485 випадків;

Кіровоградська область – 780 випадків;

м. Київ – 12 468 випадків;

Київська область – 5305 випадків;

Львівська область – 13 763 випадки;

Луганська область – 264 випадки;

Миколаївська область – 1040 випадків;

Одеська область – 6537 випадків;

Полтавська область – 695 випадків;

Рівненська область – 8818 випадків;

Сумська область – 1302 випадки;

Тернопільська область – 5245 випадків;

Харківська область – 8202 випадки;

Херсонська область – 363 випадки;

Хмельницька область – 2102 випадки;

Чернівецька область – 9700 випадків;

Черкаська область – 1318 випадків;

Чернігівська область – 1618 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 серпня до Центру надійшло 2521 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 171 811.

Коронавірус на Київщині

Загалом в Україні 112 059 випадків COVID-19

За добу в Україні зафіксовано 1974 нові випадки

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені впевнені, що пацієнти, госпіталізовані з коронавірусом, у яких було поєднання високого кров'яного тиску, ожиріння і діабету одночасно, найчастіше помирали від ускладнень, спричинених інфекцією.