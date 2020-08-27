На Київщині знову підтвердили майже 100 випадків COVID-19, шестеро людей померли за добу

На Київщині знову підтвердили майже 100 випадків COVID-19. Ілюстрація.
На Київщині станом на ранок 27 серпня було підтверджено вже 5305 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 94 осіб, шестеро померли, видужали за цей час лише 66 хворих. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом на території області від COVID-19 померла 91 особа, а одужали – 3507. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"27 серпня (станом на 9:00) в Україні 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2403 – летальні, 54 217 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1974 нові випадки. Загалом проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 763 пацієнти", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 3736 випадків;
Волинська область – 5268 випадків;
Дніпропетровська область – 2095 випадків;
Донецька область – 1278 випадків;
Житомирська область – 2998 випадків;
Закарпатська область – 7225 випадків;
Запорізька область – 1454 випадки;
Івано-Франківська область – 8485 випадків;
Кіровоградська область – 780 випадків;
м. Київ – 12 468 випадків;
Київська область – 5305 випадків;
Львівська область – 13 763 випадки;
Луганська область – 264 випадки;
Миколаївська область – 1040 випадків;
Одеська область – 6537 випадків;
Полтавська область – 695 випадків;
Рівненська область – 8818 випадків;
Сумська область – 1302 випадки;
Тернопільська область – 5245 випадків;
Харківська область – 8202 випадки;
Херсонська область – 363 випадки;
Хмельницька область – 2102 випадки;
Чернівецька область – 9700 випадків;
Черкаська область – 1318 випадків;
Чернігівська область – 1618 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 серпня до Центру надійшло 2521 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 171 811.
Коронавірус на Київщині
Загалом в Україні 112 059 випадків COVID-19
За добу в Україні зафіксовано 1974 нові випадки
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені впевнені, що пацієнти, госпіталізовані з коронавірусом, у яких було поєднання високого кров'яного тиску, ожиріння і діабету одночасно, найчастіше помирали від ускладнень, спричинених інфекцією.
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