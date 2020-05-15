На Київщині зникла безвісти мати трьох дітей. Фото

На Київщині розшукують зниклу без вісти 33-річну волинянку, маму трьох дітей Руслану Вигнанець.

Жінка вийшла з дому ще ввечері 11 травня і досі не повернулася. Як повідомляє у Telegram "Київ оперативний", вона не мала при собі документів.

Зникла Руслана Вигнанець

Прикмети зниклої:

160 см зросту, худенька, дещо схожа на дитину;

волосся русе, середньої довжини.

Жінка була одягнена у світлий спортивний костюм і жилетку. Вона мала при собі рожевий рюкзак і телефон.

"За нашими даними, перебуває в місті Києві", – йдеться у повідомленні.

Зникла Руслана Вигнанець

Водночас "ВолиньPost" із посиланням на словам чоловіка зниклої Тараса Вигнанця пише, що жінка вирушила з села Борохів Ківерцівського району до села Піддубці Луцького району під вечір 11 травня і зникла.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної громадянки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (068) 947-53-07 або "102".

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