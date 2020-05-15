Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

На Київщині зникла безвісти мати трьох дітей. Фото

10.3т
Читати матеріал російською

На Київщині розшукують зниклу без вісти 33-річну волинянку, маму трьох дітей Руслану Вигнанець.

Жінка вийшла з дому ще ввечері 11 травня і досі не повернулася. Як повідомляє у Telegram "Київ оперативний", вона не мала при собі документів.

Зникла Руслана Вигнанець

Зникла Руслана Вигнанець

Прикмети зниклої:

  • 160 см зросту, худенька, дещо схожа на дитину;

  • волосся русе, середньої довжини.

Жінка була одягнена у світлий спортивний костюм і жилетку. Вона мала при собі рожевий рюкзак і телефон.

"За нашими даними, перебуває в місті Києві", – йдеться у повідомленні.

Зникла Руслана Вигнанець

Зникла Руслана Вигнанець

Водночас "ВолиньPost" із посиланням на словам чоловіка зниклої Тараса Вигнанця пише, що жінка вирушила з села Борохів Ківерцівського району до села Піддубці Луцького району під вечір 11 травня і зникла.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної громадянки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (068) 947-53-07 або "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білій Церкві Київської області загадково зник бізнесмен Вадим Трищев. Його дружина повідомила поліцію про те, що зв'язок із чоловіком обірвався, а його автомобіль знайшли згорілим дотла.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
зникла людина Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
1
Смішно
0
Цікаво
23
Сумно
3
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги