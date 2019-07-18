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На Київщині змінився голова обласної поліції: названо його ім'я

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Новим начальником поліції Київщини став Андрій Нєбитов, який раніше займав посаду заступника глави поліції в цій області.

Рішення про призначення нового начальника було ухвалено після службового розслідування загибелі 5-річного Кирила Тлявова, у вбивстві якого підозрюють правоохоронців. Про це повідомили на сторінці поліції в Київській області у Facebook.

"За результатами поліцейського розслідування притягли до відповідальності 12 співробітників поліції. Із них 6 керівників районного відділення поліції звільнені", – уточнили правоохоронці.

Новини
Вбивство дитини під Києвом: Князєв пояснив нову посаду Ценова
Андрій Нєбитов

Андрій Нєбитов

24.tv

Попередній глава поліції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку після інформації про вбивство дитини. Він попросив перевестися на службу в зону бойових дій на Донбас, після чого його призначили керівником поліцейських сил у зоні проведення ООС.

Дмитро Ценов

Дмитро Ценов

"КіевVласть"

Як писав OBOZREVATEL, 17 липня державне бюро розслідувань оголосило про підозру третій особі в справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Хлопчик отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку 31 травня. Кирило помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що правоохоронці, у випадку доведення провини, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".

4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця та Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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