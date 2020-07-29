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На Київщині збільшилася кількість випадків COVID-19: свіжі дані

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Життя столиці
2,4 т.
Коронавірус на Київщині. Ілюстрація

Коронавірус на Київщині. Ілюстрація.

У Київській області станом на ранок 29 липня було підтверджено 3629 випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили ще у 39 осіб, видужали за цей час – 28. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 60 осіб, а одужали – 2602. Про ситуацію із захворюваністю написала і пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook

"29 липня (станом на 9:00) в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1650 – летальних, 37 394 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1022 нові випадки. Загалом проведено 998 299 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 650 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2660 випадків;

  • Волинська область – 3694 випадки;

  • Дніпропетровська область – 1364 випадки;

  • Донецька область – 861 випадок;

  • Житомирська область – 1764 випадки;

  • Закарпатська область – 5008 випадків;

  • Запорізька область – 767 випадків;

  • Івано-Франківська область – 4342 випадки;

  • Кіровоградська область – 697 випадків;

  • м. Київ – 7932 випадки;

  • Київська область – 3629 випадків;

  • Львівська область – 9248 випадків;

  • Луганська область – 122 випадки;

  • Миколаївська область – 563 випадки;

  • Одеська область – 3104 випадки;

  • Полтавська область – 414 випадків;

  • Рівненська область – 5837 випадків;

  • Сумська область – 467 випадків;

  • Тернопільська область – 2852 випадки;

  • Харківська область – 3556 випадків;

  • Херсонська область – 224 випадки;

  • Хмельницька область – 1086 випадків;

  • Чернівецька область – 5751 випадок;

  • Черкаська область – 910 випадків;

  • Чернігівська область – 745 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 липня до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19, усього з початку року – 119 431.

Дані РНБО

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Moderna розраховує продавати курс вакцини від коронавірусу за $50-60 (приблизно 1 540 грн).

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